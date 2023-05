Uomini e Donne | la dama Mariangela rompe il silenzio su Ida Platano | ecco cosa pensa dopo esser uscita con Riccardo Guarnieri

(Di domenica 14 maggio 2023), ladel parterre che èconilsulla sua ex storica Idadi lei Ormai sono ben sei mesi che ladi Brescia, Ida, ha deciso di abbandonare il programma per uscire con il suo nuovo fidanzato Alessandro Vicinanza. In realtà quest’ultimo aveva chiamato la trasmissione già un anno fa, ma a causa dell’intromissione diconoscenza, Ida ha deciso di dare una nuova possibilità al suo ex rifiutandosi di andare avanti con la conoscenza. Ad oggiè ancora alla ricerca della sua anima gemella nello studio di ...

Avrebbe perseguitato per tre anni Natalia Angelini , ex tronista del noto programma televisivo "", creando falsi profili social e con appostamenti sotto casa della 38enne. Per questo, la procura di Bari ha chiesto due anni di carcere per il presunto stalker della 38enne brindisina. ...La stagione disi è conclusa con una finale scoppiettante e con sorprese per il pubblico da casa. La scelta dei due tronisti ha fatto parlare i fan del programma, ma la vera protagonista dell'ultima ...Sono 182.040 i marchigiani chiamati alle urne per le amministrative di domani domenica 14 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15: 87.572, 94.468. Sono 1.226 i 18enni ...

Il presunto stalker avrebbe perseguitato Natalia Angelini, ex tronista di Uomini e Donne per tre anni. La procura di Bari ha chiesto due anni di carcere per l'imputato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...