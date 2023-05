Una storia scritta con il sangue e con il fuoco Israele festeggia 75 anni dalla fondazione dello Stato

(Di domenica 14 maggio 2023) Lodioggi compie 75. Grande poco più della nostra Emilia-Romagna, è nato sulle spoglie del mandato britco della Palestina, una forma mascherata di imperialismo che, in seguito al crollo dell'Impero Ottomano, permise alla Gran Bretagna di governare l'area che oggi corrisponde a, alla Cisgiordania e alla striscia di Gaza, dal 1920 al 1948. Quello stesso anno, venerdì 14 maggio, alla vigiliaShabbat, mentre gli inglesi ammainavano per sempre l'Union Jack, nel salone del museo di Tel Aviv -oggi noto come Independence Hall-, in diretta radio David Ben Gurion leggeva la dichiarazione d'indipendenza e proclamava la nascitadiSegui su affaritaliani.it

... un anno dopo Kilicdaroglu viene scelto come il settimo segretario nelladello storico partito Chp. In quanto tale, nel 2014 subiscedura contestazione prima delle elezioni presidenziali, ...... ma se è dura per me, perché per altri è così morbida Perchè l'autovelox è attivo inzona ... La prima è la tristedi un vigile urbano, che in tarda notte arriva con la motocicletta ad un ...Nell'ambito del mobile antico, 'del mobile d'antiquariato dall'antichità al XIX secolo' offreprospettiva storica sul mobile antico dall'antichità all'Ottocento. Oltre ai libri puramente ...

La regina Carlotta, il video di Netflix che mette in guardia sulle scene di sesso Sky Tg24

Una storia che viene da lontano e per la quale si fatica a vedere la luce del lieto fine è quella che caratterizza il parco Rosselli di Terni. Chiuso nel lontano 2014 per condizioni metereologiche ...La Festa della Mamma è una ricorrenza antichissima che accomuna tutti i paesi del mondo. In Italia, fissata inizialmente per l’8 maggio, cade ora la seconda domenica di maggio, come in America; viene ...