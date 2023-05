Un giardino segreto e una scuderia | Palazzo Agliardi e il tutela del tempo perduto

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 maggio 2023) Bergamo. Le apparenze ingannano, tanto con le persone quanto con gli edifici. Una facciata in bugnato può trasmettere in prima battuta una sensazione di austerità, tuttavia basta solcare il portone per scoprire un mondo completamente diverso. È il caso di, nobile dimora cinquecentesca posta in centro città, per la precisione lungo via Pignolo, legata a doppia mandata alla storia delle più importanti famiglie bergamasche. La struttura fu infatti voluta da Marco Martinengo che, essendo impegnato nei lavori di rafforzamento della fortificazione di Crema, decise di affidare il progetto a Antonio Moroni e cedere il controllo dei lavori al figlio Alessandro Martinengo Colleoni, nipote del noto condottiero Bartolomeo Colleoni. Lo stabile si inserì quindi all’interno di un contesto che ospitava alcune delle principali dimore nobiliari complice ...