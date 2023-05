(Di domenica 14 maggio 2023) Le sette galassie evidenziate a destra in questa immagine del James Webb Space Telescope hanno un redshift z=7,9, che corrisponde a 650 milioni di anni dopo il big bang. Questo le rende le più remote appartenenti unin via di sviluppo.

Gli astronomi hanno utilizzato lo strumento NIRSpec ( Near - Infrared Spectrograph ) del telescopio per misurare con precisione le distanze tramite lo spostamento verso il rosso della luce. La ...Per esempio, la vicina nebulosa Barnard 68 è unscuro di gas freddo e polvere - minuscoli ... in linea di principio, l'analisi della composizione chimica del sistema solarepotrebbe ......davvero molto importante per capire come si sono formati i buchi neri nell'universo", ... La nube ospita IC348, un giovanedi stelle le quali possiedono un'età di circa due - tre ...

Un ammasso primordiale Alive Universe Today

Scoperto il più antico ammasso di galassie: originatosi albi albori dell'Universo. Parliamo di circa 650 milioni di anni dopo il Big Bang, che è un'inezia ...