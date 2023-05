Ultime Notizie – Ucraina | Meloni vede ‘l’amico’ Zelensky | “Kiev vincerà”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 14 maggio 2023) “Abbiamo ribadito al presidenteil nostro sostegno a 360 gradi verso l’per tutto il tempo che sarà necessario e oltre…”. A meno di tre mesi dalla sua visita a, Giorgiaincontra a palazzo Chigi Volodymyr, atterrato in mattinata a Ciampino in una Roma blindata. Al termine del faccia faccia, in inglese e senza interpreti, il premier si presenta nella sala delle Galere al briefing con la stampa per ribadire davanti a tv e cronisti il pieno appoggio dell’Italia a, anche sul fronte militare: ”La nostra Nazione continuerà a fornire assistenza sia a livello bilaterale che multilaterale. E continueremo, in accordo con i nostri principali alleati, a fornire il sostegno necessario anche militare, perché l’possa arrivare quanto ...