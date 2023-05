Ultime Notizie – “Solitamente logorano chi prova a farle…”

(Di domenica 14 maggio 2023) “Le riforme istituzionalichi sia farle. Andò così alle bicamerali che dovevano segnare il passaggio -addirittura- da una Repubblica all’altra. Poi a Berlusconi, Bossi e alla loro devolution. Poi ancora a Renzi e al suo sindaco d’Italia. In compenso la frenesia di cambiare ha prodotto più di qualche guasto. Il titolo quinto, che ha scardinato a suo tempo il rapporto tra Stato e regioni. La legge elettorale, rimaneggiata più volte nel segno della comodità dei leader di partito. La riduzione del numero dei parlamentari che ha finito per accentuare la crisi del sistema rappresentativo. Insomma, la galleria degli errori (e di qualche orrore) che abbiamo attraversato in questi anni dovrebbe suggerire di andarci piano con i propositi di riordino istituzionale. Tanto più se quei propositi vengono espressi dalla ...

A daredella morte di Marco è stata sua madre . Qualche giorno prima del decesso, la donna ... È stato lo stesso Marco a comunicarlo sul suo canale nellesettimane di vita, annunciando ...2023 - 05 - 14 08:58:45 Kiev: in 24 ore 620 militari russi uccisi in battaglia Secondo l'ultimo aggiornamento delle stato maggiore ucraino postato su Facebook, nelle24 la Russia ha subito la ...19 minuti fa Secondo le, l'inedito sequel di WandaVision incentrata su Visione Bianco ( Paul Bettany ), ha una probabile finestra di rilascio . Sebbene i Marvel Studios non abbiano annunciato una data di ...

Adriano Galliani: «L’amore per Manuela Moreno (che mi lasciò). A S. Moritz con Agnelli io e Berlusconi... Corriere della Sera

L’influencer posta sul proprio profilo le foto dopo il devastante impatto in auto che le ha causato diverse fratture ...(ANSA) - BERLINO, 14 MAG - "L'Ucraina vuole la pace", "ma non si può congelare il conflitto", "la Russia deve prima di tutto ritirare le truppe". Lo ha detto Olaf Scholz a Berlino in conferenza stampa ...