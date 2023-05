Ultime Notizie Serie A | pari tra Bologna e Roma | la Juve batte la Cremonese

(Di domenica 14 maggio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, Thiago Motta: «Buona prova con una big. Mou è sempre bello rivederlo» Le parole del tecnico deldopo il, Mourinho: «Non abbiamo il potenziale per il quarto posto» Le parole del tecnico delladopo ilcon il. Monza, Palladino: «Affrontavamo una grande squadra, ottimo atteggiamento» Le parole del tecnico del Monza dopo la vittoria con il Napoli. Fiorentina, Italiano: «Andiamo in Svizzera con fiducia. Caso Jovic-Terzic? Non rispondo» Le parole del tecnico della Fiorentina dopo la vittoria con l’Udinese. Udinese, Sottil: ...

La storia di Marco Regione è simile a quella di tanti giovani che hanno dovuto lasciare il proprio paese in cerca di una realizzazione. E Marco dopo tanti sacrifici ha finalmente raggiunto l'obiettivo ......è solida rispetto alleche arrivano o non arrivano da fuori. Noi pensiamo al campo, la società a difendersi. Con la sconfitta con la Lazio abbiamo fatto 59 punti, poi vediamo nelle...Ancora incerto il rientro di Pogba, fuori Chiesa fino alla Coppa Italia, Di Maria part time. Queste le indicazioni di Max Allegri alla vigilia del Verona, ripresa di campionato dopo la sosta per le ...

Sono 17 i comuni irpini al voto in questa tornata delle elezioni amministrative. Ci sono sei candidati alla carica di sindaco che possono già festeggiare dopo la prima giornata ...