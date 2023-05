Ultime Notizie Serie A | l’Inter vince con il Sassuolo | le parole di Dionisi e Farris

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 maggio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24: «Ci abbiamo creduto fino in fondo, non posso non elogiarli» Ledel tecnico deldopo la sconfitta. Inter,: «Il vero Romelu lo stiamo vedendo ora» Ledel vice allenatore deldopo la vittoria. Spezia, Semplici: «Il merito è tutto dei ragazzi» Ledel tecnico dello Spezia dopo la vittoria con il Milan. Milan, Pioli: «I tifosi ci hanno spronato a dare il massimo» ledel tecnico del Milan dopo il KO con lo Spezia. Torino, Cairo: «Il futuro di Schuurs? L’obiettivo è ...