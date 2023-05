Ultime Notizie Roma del 14-05-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Esterina per vogliamo che la guerra finisca Ma tu una pace giusta di cavallo nel corso della conferenza stampa che ha chiuso il suo colloquio con la location nella sede della cancelleria tedesca a Berlino È stato il presidente ucraino zielinski oggi in Germania per la prima visita ufficiale dall’ inizio dell’ invasione russa già quest’anno ci aspettiamo che questa guerra finisca suggeriamo la sconfitta dell’aggressore aggiunto rassicurando sul fatto che le faccio ucraine non intendono attaccare il territorio Russo fa le armi più potenti che traina sta chiedendo non Attacchiamo il territorio di Mosca liberiamo il nostro legalmente non abbiamo tempo forse o almeno eccedenza i preparativi di una controffensiva sono incentrati unicamente sulla Liberazione del nostro territorio ha concluso ...