Ultime Notizie Roma del 14-05-2023 ore 16 | 10

(Di domenica 14 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione domenica 14 maggio al microfono Giuliano Ferrigno il presidente ucraino zielinski è arrivato questa mattina in Germania è stato ricevuto con gli onori militari da olaf scholz intanto dal fronte è stata una notte di massicciata chiruzzi esercito di Putin ha sferrato un attacco sulla capitale Kiev della contro pensiero arinaga intercettate distrutto 14 droni di vario tipo un raid missilistica colpito la regione di Cardiff nell’aria orientale del paese danneggiando infrastrutture abitazioni di Civili ma senza provocare il primo in Italia la presidente del consiglio Giorgia Meloni è stata oggi all’ospedale San Raffaele di Milano dove ha incontrato per oltre un’ora alternatore leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ricoverato nell’ospedale Milanese dal Aprile scorso la visita dopo il raduno degli alpini a Udine ...