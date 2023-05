Ultime Notizie Roma del 14-05-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona domenica un bel ritornati in ascolto da parte di Francesco Vitale in studio il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj è arrivata a Berlino lo ha annunciato in Un Tweet al centro della visita la Germania dopo la tappa in Italia Armi difesa aerea ricostruzione Unione Europea è nata spiegato ieri direi che ha detto grazie l’Italia per il sostegno ricevuto ma al papà ha precisato chiaramente con tutto rispetto di non avere bisogno di mediatori ma di una pace giusta non sono disposta a parlare con Putin la soluzione per l’Ucraina è la controffensiva l’esercito ucraino ha pubblicato su Facebook foto delle condizioni infernali in cui stanno combattendo Abac non del donec si potrebbe pensare che sia nebbia ma non lo è e fumo di pochi e proiettili fumogeni usati dalle truppe russe nel disperato tentativo di sfondare le nostre ...