Ultime Notizie Roma del 14-05-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata e una buona domenica da Francesco Vitale i seggi per le elezioni amministrative sono stati aperti alle 7 790 città italiane un totale di 6 milioni 300.000 elettori sono chiamati ad esprimere le proprie preferenze in quello che si presenta come il primo test dopo le politiche si vota in 13 capoluoghi di provincia Ancona Brescia Brindisi Imperia Latina Massa Pisa Siena Sondrio Teramo Terni Treviso e Vicenza elementare turno di ballottaggio è previsto domenica 28 e lunedì 29 maggio in Trentino e Valle d’Aosta il 4 giugno in Sicilia e Sardegna al 11 e 12 giugno pesa l’incognita astensionismo in continua crescita anche nelleconsultazioni la guerra in Ucraina Chi era fa sapere che due persone sono morti in un attacco Russo vicino a Baku non è che tra le vittime c’è anche una ragazzina di Gianni ...