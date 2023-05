Ultime Notizie Roma del 14-05-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio di presidente ucraino volodymyr zelensky arrivato a Berlino nella notte per la sua prima visita in Germania dall’inizio della guerra un paese che intende esprimere la sua solidarietà consegnando nuove armi per favore di 2,7 miliardi di euro dopo la visita aè in Vaticano the Rescue annunciato sul suo account Twitter che la sua vista in Germania lastra levigata un pacchetto molto importante consegne via armi al suo paese la ricostruzione dell’Ucraina i dettagli della visita a Berlino non sono stati Resi noti per motivi di sicurezza Ma secondo i media tedeschi dovrebbe incontrare in mattinata e cancelliere o lascio il capo dello Stato frank-walter steinmeier intanto acon gli incontri con Mattarella è il premier meloni Papa Francesco ...