Ultime Notizie – Pochettino nuovo allenatore dei Blues

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 14 maggio 2023) Intesa raggiunta tra il Chelsea e Mauricio. Manca solo l’ufficialità ma a partire dalla stagione 2023/24, sarà l’argentino a guidare iche quest’anno hanno esonerato Thomas Tuchel e Graham Potter e stanno concludendo il campionato con Frank Lampard in panchina. Classe 1972,è fermo dall’estate 2022 quando ha concluso la sua avventura al Psg. Ripartirà dall’Inghilterra, dove ha già guidato Southampton e soprattutto Tottenham, portato in finale di Champions League nel 2019. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione