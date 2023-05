Ultime Notizie – Juve-Cremonese | Pogba ko | nuovo infortunio e lacrime

(Di domenica 14 maggio 2023)per Paul. Il 29enne centrocampista francese dellantus, alla prima gara da titolare in stagione, si fa male al 21? della sfida casalinga con la. Dopo un cross,si accascia per quello che – secondo le prime news – sarebbe un problema muscolare al quadricipite. Il numero 10, consolato dai compani, lascia il campo ine lascia il posto a Arek Milik. Il francese viene da un’annata a dir poco travagliata. Durante la preparazione della scorsa estate si è procurato una lesione al menisco che ha cercato di superare con una terapia conservativa. Solo dopo diversi mesi ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Ora, dopo un lentissimo rodaggio, ilstop. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

La seduta di consiglio provinciale aperto sul tema della Piattaforma Logistica in Valle Ufita , in programma domani, lunedì 15 maggio , è stata differita a data da destinarsi. 'La decisione - fanno ...Volontari e associazioni in campo per ripulire contrada Valleverde e il fiume Sabato di Atripalda . Una mattinata trascorsa al motto di 'Chi ama il fiume lo tratta con i guanti'. Così tanti giovani su ...Borgo che vai toponomastica che trovi. A Pietradefusi invece non è così. Ci sono le strade, naturalmente, ma senza alcuna intitolazione. 'È una vergogna che abbiamo ereditato', dice il sindaco Nino ...

Conclusa l’operazione Capisci ammè (coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti), che il 22 marzo scorso aveva portato i militari del Comando Provinciale di Asti in collaborazione con altri Repa ...A causa dell'allerta meteo in tutta la Sicilia occidentale è stata annullata la manifestazione di apertura della XXXIV Rassegna nazionale delle orchestre e degli ensemble musicali della scuole di ogni ...