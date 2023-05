Ultime Notizie – Juve-Cremonese 2-0 | gol di Fagioli e Bremer

(Di domenica 14 maggio 2023) Lantus batte laper 2-0 nel match valido per la 35esima giornata della Serie A 2022-2023 e sale a 69 punti, mantenendo il secondo posto solitario. Larimane penultima a quota 24. Il match, risolto nella ripresa dalla formazione di Allegri, va in archivio con il nuovo infortunio di Pogba. Il francese, alla prima gara da titolare nella stagione, va k.o. per un problema muscolare alla gamba sinistra e lascia il campo in lacrime. Lafatica a creare occasioni nel primo tempo contro avversari che si difendono con ordine. L’infortunio di Pogba complica i piani bianconeri e costringe Allegri a ridisegnare la squadra in corsa con l’ingresso di Milik, che fa coppia con Vlahovic davanti. Latrova la quadratura nella ripresa, caratterizzata da una lunga serie di opportunità. La ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulledi mondo Seggi chiusi e spoglio in corso in Turchia, dove dalle 8 (le 7 in Italia) alle 17 (...residenti all'estero che alle...Lutto nel mondo della cultura e del giornalismo: è scomparso a 92 anni Vittorio Paliotti, raffinato articolista del 'Mattino', studioso del fenomeno criminale della camorra, è un profondo conoscitore ...Ufficialmente Ernesto Salvini , direttore generale in pectore, non è ancora entrato in carica ma sul nuovo Avellino sta già mettendo il suo timbro. Dopo aver dettato la linea dura per punire con un ...

Al Basketball Club Lucca si torna a parlare di semifinali e finali. Questa volta a dover passare sotto le – forche caudine – di color amaranto, leggasi Arezzo è la Under 19 Gold, Top Speed. Quella de ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...