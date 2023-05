Ultime Notizie – Fabio Fazio lascia la Rai e approda su Discovery | con lui anche Littizzetto

(Di domenica 14 maggio 2023) Warner Bros.annuncia l’arrivo diper la prossima stagione televisiva: il popolare conduttorequindi la Rai e sarà protagonista sul canale Nove già dal prossimo autunno. E’ la società a renderlo noto specificando che del progetto farà parteLuciana. L’accordo avrà la durata di quattro anni: nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che vedranno coinvoltoe il ruolo che avrà nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros., uno dei principali operatori media a livello mondiale. Del progetto, come detto, farà parte Luciana, protagonista insieme adi uno dei binomi artistici di maggior successo, tra i più lunghi e ...

Momento complicato per il Milan in campo: anche sul mercato non arrivano buoneper Maldini e la dirigenza rossoneraIl Real Madrid supera di misura il Getafe nell'anticipo ... Le...Il fondo Wrm di Raffaele Mincione e del suo manager Marcello Massinelli si sta muovendo entro questo perimetro e ha compiuto nelleore dei passetti avanti, anche se ci sono ancora parecchi ......che lo hanno intervistato - ma su questa controffensiva non si riescono ad a verecerte. Si ... Secondo lo Stato Maggiore di Kiev poi nelle24 ore gli attacchi russi sarebbero aumentati e ...

Fabio Fazio lascia la Rai. Il conduttore di Che Tempo Che Fa passa a Warner Bros. Discovery, che lo ha annunciato in un comunicato stampa. Fazio, tra i volti più popolari della televisione italiana, ...Accordo quadriennale con Warner Bros. Nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto. "Siamo entusiasti di ...