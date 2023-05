Ufficiale! Fazio-Littizzetto | addio Rai | lui commenta con 3 pesantissime parole

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) Ora è ufficiale: Fabioe Lucianalasciano la Rai, direzione Discovery, con cui il conduttore ha siglato un contratto quadriennale.Che tempo che fa: questo il nuovo corso in Rai., come si mormorava negli ultimi giorni, porta con sé anche gran parte del suo gruppo di lavoro. Viale Mazzini infatti non gli ha rinnovato il contratto. "È andata così",laconico con Repubblica. Dunque i ringraziamenti all'azienda dove stava per compiere 40 anni di servizio. L'annuncio arriva da Discovery, in una nota di Alessandro Araimo, GM Italy & Iberia di Warner Bros: "Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabioe orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale ...