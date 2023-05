UE e USA | agiremo contro la coercizione economica cinese

... se domani ci troveremo di fronte ad altro casocon strumenti nostri. Credo che questo giro ...del nostro ultimo numero in edicola Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di Wired...Oggi in particolare i prezzi alla produzionedi gennaio hanno mostrato un incremento mensile ... "Questo non significa che noncon decisione, significa che ci muoveremo con decisione nella ...velocemente" - ha detto ancora Lagarde - e le decisioni saranno legate all'andamento dei dati. Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l' Euro / Dollaro, che lascia, per ...

UBS vuole completare l'acquisizione di Credit Suisse entro inizio ... tvsvizzera.it

L’UE e gli USA discuteranno di una maggiore cooperazione per agire contro la coercizione economica della Cina. Le due parti discuteranno al Consiglio commerciale e tecnologico (TTC) UE-USA, che si ...