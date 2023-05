Ucraina | Zelensky a Berlino per parlare di “armi | ricostruzione | Ue e Nato”

(Di domenica 14 maggio 2023) (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrè atterrato anella notte per la sua prima visita in Germania dall’inizio della guerra. “Già a”, ha twittatopoco dopo la mezzanotte, arrivando da Roma, dove ha incontrato Mattarella, Meoni e Papa Francesco. “Pacchetto molto importante” di consegne dial suo Paese, “difesa aerea,, Unione Europea,e sicurezza”, i temi della visita, ha aggiunto. Secondo quanto riportato dai media locali,in mattinata si è recato al castello di Bellevue, dove è stato accolto dal presidente Frank-Walter Steinmeier, per il saluto di benvenuto. In mattinata dovrebbe incontrare anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz e potrebbe anche recarsi nella città della ...

...di Kievgli è scappato di mano La natura degli slavi è questa, erano fratelli ed ora si odiano, ma la pasta di cui sono fatti è la stessa, vedi le similitudini tra Mafia Russa e, ..."La ricostruzione della Crimea, senza l', non sarà possibile".: ho detto al Papa che serve una pace giusta non una mediazione "Con tutto il rispetto a Sua Santità quanto al formato di ...E lunedì è attesa la missione dell'inviato speciale cinese per la crisia Kiev.mette in chiaro: "Noi siamo per la pace, la nostra vittoria è la pace. Siamo aperti a tutti i ...

Il presidente ucraino risponde a una domanda di Ferruccio de Bortoli, editorialista del «Corriere della Sera» «Non credo che Trump riuscirebbe ad aiutarci. L'ho incontrato prima… Leggi ...Il presidente ucraino avrà una serie di incontri con i vertici politici tedeschi. Berlino garantirà 105 droni Vector all’intelligence di Kiev ...