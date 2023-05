Turchia verso il ballottaggio Erdogan | sono in vantaggio ma rispetterò il risultato

Laè in bilico dopo 20 anni di Erdogan al potere. Si profila un ballottaggio tra il leader del partito della Giustizia e lo Sviluppo e lo sfidante alla presidenza, Kemal Kilicdaroglu ,del partito ...... dove sabato si è recato ad omaggiare il mausoleo del padre della Repubblica dilaica ... 2023 - 05 - 14 21:51:15il ballottaggio Si avvicina il ballottaggio tra Recep Tayyip Erdogan e ...Il cronista la dice inziata nel 1346 'nelle parti d'Oriente (...), inil Cattai e l'India superiore' e cita 'la Rossia' (Russia), 'la Soria' (Siria), lae 'l'Erminia' (Armenia) fra le ...

La Turchia verso il ballottaggio, Erdogan sotto il 50% Agenzia ANSA

Il presidente uscente Recep Tayyip Erdoga in testa ma, per la prima volta in 20 anni, senza superare il 50% dei voti: dovrà confrontarsi nuovamente con lo sfidante Kemal Kiliçdaroglu il 28 maggio ...Seggi chiusi e spoglio in corso in Turchia, dove si è votato per le elezioni parlamentari e presidenziali: Erdogan è in testa, ma il suo vantaggio si ...