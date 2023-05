...esca dalle", ma si è detto comunque convinto che verrà rieletto per un altro mandato dopo 20 anni al potere. Il voto arriva nel mezzo della peggiore crisi economica che ha colpito la...Leggi Anche, Erdogan: 'Se perdo le elezioni lascerò il potere' Secondo dati diffusi dal ministero dell'Interno, i cittadini siriani che si sono trasferiti inin seguito all'inizio del ...Oggi i turchi vanno alleper eleggere Presidente e Parlamento della Repubblica nata sulle ceneri dell'Impero ottomano uscito sconfitto dalla Prima guerra mondiale. Mai come oggi laè polarizzata. Da una parte il ...

Turchia, urne aperte per le elezioni parlamentari e presidenziali TGCOM

Sono iniziate alle 8 ora locale, le 7 in Italia, le operazioni di voto in Turchia per le elezioni parlamentari e presidenziali. I seggi ...Riascolta La visita di Zelensky in Italia di 24 Mattino - Le interviste. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.