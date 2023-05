Tutto pronto per le elezioni in. Alle 8:00 ora locale (le 7:00 in Italia) sono state aperte leagli elettori turchi, per rinnovare l'Assemblea Grande (il Parlamento) e votare per il primo turno delle elezioni ......nel distretto di Uskudar, sulla sponda anatolica di Istanbul. 'Mi auguro che dopo la conta dei voti ci siano benefici per la democrazia turca' , ha aggiunto il leader turco. Elezioni, ...Insono iniziate le operazioni di voto per le elezioni parlamentari e presidenziali. I seggi ... considereremo legittimo qualsiasi risultato esca dalle', aveva dichiarato il presidente in ...

Turchia, urne aperte per le elezioni parlamentari e presidenziali | Erdogan: "Mi auguro sia positivo per la democrazia" TGCOM

Urne aperte in Turchia dove si vota oggi per le elezioni parlamentari e presidenziali. Il voto rappresenta una grande sfida per l'attuale presidente Recep ...Gli elettori sceglieranno tra il presidente Recep Tayyip Erdogan, che cerca la rielezione, e i principali candidati dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu e Sinan Ogan. Muharrem Ince, un altro ...