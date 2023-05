Turchia | Kiliçdaroglu sfida Erdogan | i primi risultati

Leggi su tpi

(Di domenica 14 maggio 2023), seggi chiusi: iin diretta.in vantaggio Si sono chiusi i seggi per le elezioni presidenziali in, in cui sino il presidente uscente Recep Tayyip, al potere da 20 anni, e il leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu. Dopo aver votato a Istanbul in un’elezione il cui esito si preannuncia molto incerto,ha auspicato un “buon futuro” per il paese e la sua democrazia, senza far pronostici sul risultato. “Abbiamo sentito la mancanza della democrazia”, ha detto invece Kilicdaroglu, economista a capo del Partito popolare repubblicano (Chp), sostenuto da un’alleanza larga che comprende anche i nazionalisti del Partito del bene (Iyi). Ierano attesi per stasera, prima del ...