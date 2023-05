(Di domenica 14 maggio 2023) Poche ore ancora e si saprà se inè finita l'era del "". Ildella verità È ildella verità per la, chiamata oggi al voto per rieleggere presidente e Parlamento. ...

Nelin cui oltre 60 milioni di elettori turchi vanno al voto , il presidente Recep Tayyip Erdogan ... Il voto arriva nel mezzo della peggiore crisi economica che ha colpito lanegli ultimi ...Poche ore ancora e si saprà se inè finita l'era del "sultano". Ildella verità È ildella verità per la, chiamata oggi al voto per rieleggere presidente e Parlamento. Alla vigilia Erdogan che la governa da 20 anni dichiara che accetterà il risultato delle presidenziali ...Un tweet ufficiale del profilo Twitter Global Government Affairs , infatti, riporta che " in risposta ai processi legali e per assicurare che Twitter resti disponibile in, abbiamo preso delle ...

Turchia, il giorno più lungo: “Il Gandhi di Istanbul” contro il “sultano di Ankara” Globalist.it

In Turchia sono iniziate alle 8 (le 7 in Italia) le operazioni di voto per le elezioni parlamentari e presidenziali. I seggi resteranno aperti fino alle 17 (le 16 in Italia): compresi i residenti all' ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto una visita nella capitale Ankara, dopo aver espresso il suo voto a Istanbul all’inizio della giornata di questa tornata elettorale di domenica 14 ...