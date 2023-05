Turchia | Erdogan in testa Ma la sfida è ancora aperta

Secondo risultati parziali diffusi dalla tv HaberTurk, il presidente Recep Tayyipè in vantaggio con il 58,34%, alle elezioni in. Dopo lo spoglio del 10,9% delle schede, il capo dell'...Da questa mattina un flusso ininterrotto di gente si è recato ai seggi inper un voto il cui esito rimane incerto Famiglie con bambini, giovani con i genitori, anziani accompagnati da parenti. Tutte le fasce d'età sono rappresentate e non mancano l'appuntamento con ...leggi anche: se perdo considereremo legittimo qualsiasi risultato FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Elezioni in: chi è Kemal Klçdarolu, lo sfidante di ...

Elezioni in Turchia, gli aggiornamenti in diretta. Urne chiuse, scrutinio al 30%: Erdogan in testa con il 53,6 ... la Repubblica

Scrutinato il 25% delle schede, il presidente uscente in testa con oltre il 50%. Mancano ancora all'appello però le grandi città ...