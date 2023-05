Turchia | chiusi i seggi per elezioni parlamentari e presidenziali | Media | vantaggio Erdogan | ma Kilicdaroglu | Una farsa

2023 - 05 - 14 16:09:03i seggi, via allo spoglio Insono appena statii seggi, aperti questa mattina dalle 8 in occasione delle elezioni parlamentari e per il rinnovo della ...Seggiindove oggi si sono svolte le presidenziali in cui il leader uscente, Recep Tayyip Erdogan, cerca un nuovo mandato. Le operazioni di voto si sono svolte senza incidenti e i risultati ...Seggialle 16 ora italiane nelle elezioni più attese da decenni ISTANBUL - Di sicuro per ora c'è il ... Nella storia moderna della( qui lo spoglio in tempo reale ) non si era mai vista ...

Turchia al voto: seggi chiusi, comincia lo spoglio. L'attesa di Erdogan, test sulla sua leadership RaiNews

In Turchia seggi chiusi per le elezioni parlamentari e presidenziali, dove una coalizione di opposizione guidata da Kemal Kilicdaroglu sfida il capo di Stato in carica Recep Tayyip Erdogan. Iniziato l ...«Questa è una domanda molto ridicola». Recep Tayyp Erdogan, 69 anni, da 20 al potere in Turchia, ha replicato così in tv a chi gli chiedeva se in caso di sconfitta ...