Turchia al voto Erdogan | ' Se perdo lascio'

... il principale rivale del presidente, lo sfidante che, secondo gli analisti, potrebbe vincere le elezioni presidenziali e legislative in corso in. Del resto, alla vigilia del, e' stato ...Il leader dell'opposizione turca, Kemal Kilicdaroglu, ha votato invece in un seggio elettorale ad Ankara, nella capitale della. I sondaggi suggeriscono che il 74enne leader laico dell'...Nella prima parte abbiamo parlato deldi oggi, della base di consenso su cui può ancora contare il presidente turco Recep Tayyip ... Certo, la crisi del 2008 colpì anche la, ma l'economia ...

La Turchia al voto per le elezioni presidenziali. Erdogan assicura: “Se perdo lascio la politica” Il Fatto Quotidiano

Questa domenica si tengono le elezioni presidenziali e politiche in Turchia, una tornata elettorale cruciale per il futuro del Paese. Più di 60 milioni di cittadini sono chiamati a scegliere tra quatt ...Urne chiuse in Turchia dopo il voto di ieri per le elezioni presidenziali e parlamentari. Ne parliamo con Giampiero Massolo, presidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e ...