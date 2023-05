Turchia al ballottaggio Due settimane di fuoco per la sfida Erdogan-Kilicdaroglu

Kilicdaroglu: 'Vinceremo al secondo turno' 'Se la nostra nazione dice che si andrà al secondo turno, vinceremo assolutamente al', ha replicato Kilicdaroglu. 'La volontà di cambiamento - ...Al termine del primo turno delle elezioni presidenziali in, si va verso iltra Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kilicdaroglu. Con quasi tutti i voti contati, nessuno dei due candidati ha raggiunto il 50% delle preferenze, soglia sotto la ...Si va alil 28 maggio in, dove il presidente Recep Tayyip Erdogan non è riuscito a superare la soglia del 50 per cento dei voti nelle elezioni presidenziali di ieri e quindi a vincere al ...

La Turchia in bilico dopo 20 anni di Erdogan: si va verso il ballottaggio RaiNews

Il presidente uscente si ferma sotto il 50%. Lo sfidante Kiliçdaroglu: "Al secondo turno vinceremo, dobbiamo portare la democrazia in questo Paese". La sfida del 28 maggio ...Elezioni in Turchia, spoglio in corso e si fa concreta l'ipotesi ballottaggio: secondo l'agenzia Anadolu, con l'89% delle schede scrutinate, Erdogan ancora sotto al 50%.