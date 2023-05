Tregua violata | razzo da Gaza

- Laa Gaza non ha resistito neanche una giornata intera. Un razzo è stato lanciato dalla Striscia nella città costiera meridionale di Ashkelon, lo scrive il Times of Israel citando i ...Khartoum, 4. È entrata in vigore oggi, ma è già statada bombardamenti a Khartoum e Omdurman, la fragileraggiunta in Sudan tra l'esercito del presidente, il generale Abdel Fattah al - Burhan, e le Forze di supporto rapido (Rsf), guidate ...L'esercito regolare e il gruppo militare RSF che dal 15 aprile stanno combattendo in Sudan hanno raggiunto un accordo per prorogare di altri tre giorni ...

La tregua a Gaza non ha resistito neanche una giornata intera. Un razzo è stato lanciato dalla Striscia nella città costiera meridionale di Ashkelon, lo scrive il Times of Israel citando i militari.Quando si tratta di cessate il fuoco in Sudan, è come il giorno della marmotta. Sia l’Esercito sudanese che le Forze paramilitari di supporto rapido (RSF)si impegnano a una tregua temporanea, poi si a ...