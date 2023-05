Il casoe Siae si incontrano, ma un accordo sulla musica è ancora lontano di Bruno Ruffilli 30 Marzo 2023 Non è finito il confronto le parti, ma è finito il silenzio dei social network. La ...... si nota come i biglietti sono cari e nel periodo luglio - settembre non si prevede una. ... L'unicache costa meno è la Slovacchia con un meno 9%. Voli aerei ora costano il doppio, quanto ...Vi siete chiesti perché il 'super falco' abbia quasi preannunciato unamonetaria non lontana... la Germania non è di certo unaper vacanzieri. La Bundesbank ha nei fatti avvertito ...

Tregua Meta-Siae: torna la musica su Facebook e Instagram la Repubblica

Il presidente di Fimi: “Per l’industria musicale è un passo importante perché consente ai fan di musica ed agli artisti di ...Ancora pioggia e torna l'allerta rossa in Emilia-Romagna per la giornata di domani. Il nuovo avviso appena emanato dalla Protezione civile per tutta la giornata del 14 maggio disegna uno scenario di m ...