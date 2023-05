Trapani | catturato il detenuto che era evaso dal tribunale

E' finita alle 2.50 di stanotte la fuga di Francesco Adragna, 36 anni, che venerdì mattina era evaso dal tribunale didov'era stato condotto dal carcere di Agrigento per assistere all'udienza del processo in cui era imputato di furto. Il fuggitivo è stato rintracciato dalla Polizia penitenziaria e dai ...Il detenuto trapanese, riuscito in modo rocambolesco a fuggire venerdì mentre era in una camera di sicurezza del Tribunale diin attesa di un processo, è stato. Era nascosto nelle ...Sono Salvatore e Rosalia che, nel corso di una telefonata del luglio 2022, rivelano per la prima volta un dato sensibile sulla malattia di Matteo Messina Denaro, che verrà stanato eil 16 ...

Il fuggitivo è stato rintracciato dalla Polizia penitenziaria e dai Carabinieri nelle campagne di Trapani, mentre s’incontrava con la compagna ...E' finita alle 2.50 di stanotte la fuga di Francesco Adragna, 36 anni, che venerdì mattina era evaso dal tribunale di Trapani dov'era stato condotto dal carcere di Agrigento per assistere all'udienza ...