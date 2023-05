Traffico Roma del 14-05-2023 ore 19 | 30

(Di domenica 14 maggio 2023) Luceverdeuna sera dalla redazione C’è ancora un po’ didi rientro in città di qualche anno trascorso fuori porta al fine settimana sul Raccordo Anulare permangono rallentamenti con code a tratti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina Ardeatina Appia e Tuscolana un incidente segnalato sulla Prenestina nei pressi di viale Palmiro Togliatti non si escludono ripercussioni per ilnel frattempo la polizia locale Ci comunica la riapertura della via Ostiense già chiusa per la presenza di olio sulla sede stradale tra via delle calle via del Ponte Ladrone a Palmanova in corso la festa delle Ciliegie per questo motivo sono a Serino strada via della Palmarola nuova è chiusa tra Largo Codogno e via Abbiategrasso sulla Pontina zona sud abbiamo code per incidente tra Castelno Trigoria Castel di ...

L'aeroporto diFiumicino si conferma al primo posto perpasseggeri con circa 29,1 milioni e con la quota del 17,7% delpasseggeri totale. In merito ai vettori, invece, la ...... via Sassari, piazza Garibaldi, piazza Gramsci, corso Vittorio Emanuele, Marina, via, Poetto, ...e gli utenti sono costretti a sostare irregolarmente compromettendo anche la fluidità del. ...Cagliari, l'Aladino delcolpisce ancora: domani ripartono i lavori abbandonati da un anno e mezzo in via Sant'... E anche il parcheggio delle Ferrovie in viaè in gran parte occupato dalle ...

Previsti disagi al traffico, specie in Valle del Serchio dove molte scuole resteranno chiuse. Orari scolastici ridotti in Versilia dove ci si prepara ad accogliere la Corsa Rosa in un clima di festa.È successo nelle prime ore del pomeriggio. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco al lavoro per liberare la strada ...