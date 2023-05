Traffico Roma del 14-05-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto prudenza percorrendo via di Boccea per un incidente all’incrocio con via Apricale rallentamenti per incidente in Viale Trastevere tra via Carlo tavolacci e via di San Francesco a Ripa verso il Lungotevere ricordiamo che la via Ostiense chiusa da ieri per la presenza di olio sulla sede stradale tra via delle calle e via di Ponte Ladrone Ci troviamo tra Acilia e Casal Bernocchi quanto riguarda il trasporto ferroviario disagi possibili per chi viaggia sui treni alta velocità Italo per uno sciopero indetto dal personale la protesta terminerà alle 17 di oggi per lavori nel nodo disono possibili cancellazioni e variazioni di percorso per alcuni treni dell’alta velocità i treni regionali oltre ad essere soggetti a variazioni di orario e percorso possono essere sostituiti da autobus dettagli di ...