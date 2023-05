Traffico Roma del 14-05-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto code a tratti sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Appia si rallenta verso la tangenziale lungo il tratto Urbano della A24 a partire da Porto i sulla tangenziale file tra Scalo San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanniintenso sulla Cassia in particolare file in uscita datra il raccordo è la Giustiniana auto in coda verso Ostia sulla Colombo Mezzocammino e via di Malafede file sulla Portuense tra Parco Leonardo Fiumicino In quest’ultima direzione ricordiamo che da ieri la via Ostiense chiusa per la presenza di olio sulla sede stradale tra via delle calle via del Ponte Ladrone Ci troviamo tra Acilia e Casal Bernocchi infine trasporto ferroviario per lavori nel KT dianche oggi sono possibili cancellazioni e variazioni ...