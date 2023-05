Traffico Roma del 14-05-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023) Luceverdeper trovati all’ascolto diversi incidenti segnalati sulle strade della capitale sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa ci sono disagi nelle due direzioni in viale Umberto Tupini all’incrocio con viale Europa e poi in via Chiabrera nei pressi di via Antonino Pio zona Ostiense rallentamenti sulla carreggiata interna del raccordo tra la diramazionesud e la Appiaintenso sulla Casilina zona finocchio rallentamenti e code In entrambe le direzioni Sono in corso gli internazionali di tennis Fino al prossimo 21 Maggio piùprevisto in tutta l’area del Foro Italico Per quanto riguarda il trasporto ferroviario per lavori nel modo dianche oggi sono possibili cancellazioni e variazioni di percorso per i treni dell’alta velocità mentre i treni regionali oltre ad ...