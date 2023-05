Traffico Roma del 14-05-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023) Luceverdementre ascolto risolto l’incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra Appia e Anagnina ilè tornato regolare Sono in corso gli internazionali di tennis Fino al prossimo 21 Maggio piùprevisto in tutta l’area del Foro Italico inoltre vi ricordiamo che è possibile raggiungere gli impianti sportivi con il tram 2 in partenza da Piazzale Flaminio parlando di trasporto pubblico sulla lineaPescara la circolazione rallentata per un guasto a un passaggio a livello tra Tagliacozzo e Scurcola Marsicana i treni viaggiano con ritardi fino a 60 minuti e poi per lavori di manutenzione straordinaria nel nodo ferroviario diche oggi solo possibili cancellazioni variazioni di percorso per alcuni treni dell’alta velocità i treni regionali oltre a essere soggetti a ...