Traffico Roma del 14-05-2023 ore 09 | 30

(Di domenica 14 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione code per incidente sulla carreggiata esterna del raccordo tra Appia e da Anagnina file per incidente anche sulla Braccianese tra osteria nuova e la sto di dati In entrambe le direzioni altri incidenti in via di Boccea nei pressi di via di Valcannuta è in via Ottavio Gasparri nei pressi di piazzetta bel respiro ed è stato rimosso un incidente sulla Prenestina incrocio con Viale Togliatti ripristinato anche il percorso del tram a 14 fino alle 12 gara podistica lungo le strade di Tor Vergata possibili brevi Stop per la circolazione deviazioni per il trasporto pubblico ricordiamo che la via Ostiense resta chiusa per la presenza di olio sulla sede stradale tra via delle calle e via del Ponte Ladrone Ci troviamo tra Acilia e Casal Bernocchi Per quanto riguarda il trasporto pubblico per lavori di manutenzione ...