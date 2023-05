Traffico Roma del 14-05-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione file sulla-fiumicino in corrispondenza del viadotto della Magliana in direzione Fiumicino per un incidente avvenuto in precedenza Ci sono rallentamenti nel sottopasso di via Flaminia in direzione Tor di Quinto due le manifestazioni sportive questa mattina inizia alle 7 la gara podistica corri a Tor Vergata corsa che interesserà tra le altre via Columbia via Cambridge via Cracovia deviati su altri percorsi di zona sicure anche nel quartiere Montesacro con la Race for the children brevi Stop per la circolazione sulla Nomentana per lavori di manutenzione straordinaria nel nodo ferroviario dianche oggi i possibili cancellazioni variazioni di percorso per i treni alta velocità i treni regionali oltre ad essere soggetti a variazioni di orario e percorso possono essere sostituiti da ...