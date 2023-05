Traffico Roma del 14-05-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 maggio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sulla A1Napoli si sono formati code per un veicolo in panne all’altezza di Valmontone in direzione Napoli pochi gli spostamenti in queste prime ore di domenica mattina a lungo la rete viaria Capitolina Tuttavia prudenza un incidente avvenuto nel sottopasso di via Flaminia in direzione Tor di Quinto io le manifestazioni sportive questa mattina iniziata alle 7 la gara podistica corri a Tor Vergata corsa che interesserà tra le altre via Columbia via Cambridge via Cracovia deviati su altri percorsi i busti zona sicure anche nel quartiere Montesacro con la Race for the children la partenza da Piazza Agrippa previsto per la circolazione sulla Nomentana ricordiamo che la via Ostiense resta chiusa per la presenza di olio sulla sede stradale tra via delle calle e via del Ponte Ladrone Ci troviamo tra Acilia e ...