Torino | Vlasic | 'Abbiamo l'occasione di arrivare ottavi | non possiamo mollare'

Se non fosse per le occasioni sprecate nella ripresa (dopo lo splendido gol dinel primo ... Ildomina il primo tempo Il primo tempo è di netta marca granata. La squadra di Juric ...Commenta per primo Verona -0 - 1 Marcatori: 29' p.t.VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; Magnani (dal 23' p.t. Coppola; Hien, Dawidowicz (dal 1' s.t. Cabal); Faraoni (dal 32' s.t. Depaoli), Tameze, Abildgaard, ...Il tabellino di Verona -0 - 1 29'leggi anche Serie A, ko Atalanta e Milan. Inter - Sassuolo finisce 4 - 2. HIGHLIGHTS FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Derby Milan -...

Verona-Torino 0-1, Vlasic: “Continuare in granata Vediamo” Toro News

Passano 6’ e il Torino si porta in vantaggio con una botta potente di Vlasic su cui Montipò non può arrivare. La reazione dell’Hellas è fiacca, a scuoterlo provano Tameze e Lazovic, ma non è ...Hellas abulico e senza idee, i granata passano con Vlasic. Difficile trovare un gialloblù da salvare Un Verona spento e senza idee crolla contro il Torino: a decidere il match è la sassata di Vlasic s ...