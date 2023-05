Torino | Juric | «La squadra ha fatto una partita seria | siamo molto soddisfatti»

(Di domenica 14 maggio 2023) Ivan, allenatore del, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Serie A perso contro l’Hellas Verona Ivan, allenatore del, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «statipoco concreti avendo segnato solo un gol nonostante le palle gol. Ma lahauna, ottima e. Buongiorno uomo chiave di questa stagione? No, ma la crescita che hain questi due anni l’ho vista poche volte.stra-di lui per come sta giocando, è un cuore Toro. Anche Schuurs sta facendo un grande campionato, sono entrambi il nostro futuro. ...

Ivan, allenatore del, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Serie A perso contro l'Hellas Verona Ivan, allenatore del, ha parlato a Sky Sport. PAROLE - "Siamo stati molto ...Ivancontinua a far vedere buon calcio. E adesso per ilstanno arrivando anche i risultati. A Verona , ha risollto Vlasic, ma l'allenatore granata non è completamente soddisfatto: "Abbiamo ...Dal Bentegodi il punto dopo il successo deldisul Verona

Verona-Torino, Juric: "Europa Non rinunciamo a niente". E su Buongiorno... Tuttosport

Ivan Juric, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro l'Hellas Verona, valida per ...Di Mirko Graziano Il Torino supera di misura il Verona con gol di Vlasic ma al Bentegodi i granata dominano la partita e si portano all’ottavo posto in classifica Il Toro centra l’ottava vittoria in… ...