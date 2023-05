TOP10 DELLA SETTIMANA | RECORD TV8 CON MILAN-INTER | FINALE EUROVISION SUL PODIO

(Di domenica 14 maggio 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più vistiprima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 7 a sabato 13 maggio 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Tv87.490.000 #2 Canale 5 Real Madrid-Manchester City 5.020.000 #3 Rai1Song Contest 4.906.000 #4 Rai1 Un Passo Dal Cielo (lu) 4.294.000 #5 Rai1 Juventus-Siviglia 3.772.000 #6 Rai1 Un Passo Dal Cielo (do) 3.604.000 #7 Rai1 I Migliori Anni 3.047.000 #8 Rai1 Imma Tataranni 2.928.000 #9 Canale 5 Luce dei Tuoi Occhi 2.641.000 #10 Canale 5 L’Isola dei Famosi 2.640.000

