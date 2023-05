Tolosa-Nantes | rivolta dei giocatori contro le maglie a sostegno della comunità Lgbtq+

(Photo by LOIC VENANCE / AFP) La sfida traè stata lo scenario di un grande caos, che ha portato al posticipo della partita, all'assenza di diversi giocatori e una rissa tra le alte ...Scoppia di nuovo la bufera in Ligue 1 . Alcuni giocatori disi sono rifiutati di indossare la maglia con i numeri color arcobaleno che il campionato francese aveva deciso di far stampare per tutte le squadre del campionato, come iniziativa di ...ROMA - In tribuna per non prendere una posizione a favore del movimento Lgbt . Ilha escluso alcuni dei suoi giocatori dal match contro il, che avevano assunto posizioni omofobe: non volevano infatti indossare la maglia arcobaleno che la società si era impegnata a ...

Un allarme bomba, giocatori che si rifiutano di scendere in campo perché contrari ad essere associati ai colori arcobaleno e una rissa tra dirigenti. È stato un pre-partita movimentato quello di Nante ...Il Tolosa ha escluso alcuni dei suoi giocatori, che non volevano indossare la maglia arcobaleno a sostegno dei diritti della comunità Lgbt. Tra questi il giocatore del Marocco Aboukhlal ...