Tolosa-Nantes | pacchi bomba e vengono alle mani il dg del Nantes e un procuratore

(Di domenica 14 maggio 2023) La sfida traè stata lo scenario di un grande caos, che ha portato al posticipo della partita, all’assenza di diversi giocatori e una rissa tra le alte sfere della società. La partita era già un clima nervoso e difficile da gestire a causa della situazione sportiva del: il club è a rischio retrocessione. Tutto è iniziato con le due squadre costrette a rinunciare ad alcuni giocatori per motivi di natura sociale, perché durante la trentacinquesima giornata di Ligue 1 era previsto che i giocatori indossassero maglie a supporto della comunità Lgbtq+. La partita, in ogni caso, sarebbe iniziatatre del pomeriggio. L’attaccante del, Mostafa Mohamed, è stato il primo a rifiutarsi di scendere in campo. L’egiziano, infatti, ha ...

Allarme bomba, omofobia e rissa: l'assurdo prepartita tra Tolosa e Nantes La Gazzetta dello Sport

