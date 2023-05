Ti piaci così come sei? La scelta che farai ti dirà davvero tanto su di te

Leggi su specialmag

(Di domenica 14 maggio 2023) Quale tra le immagini sottostanti ha attirato la tua attenzione per prima? Scegline una e scopri se hai un rapporto conflittuale col tuo corpo.. Ti? Apprezzare se stessi ed il proprio corpo non è poisemplice: tutti noi, nel corso della nostra vita, potremmo ritrovarci a fare i conti con qualche complesso. Viviamo in una società in cui ci sono precisi standard di bellezza e chiunque potrebbe finire col sentirsi a disagio per ciò che viene percepitoun’imperfezione. Securioso di scoprire quale rapporto hai col tuo corpo, completa il test. Scegli un’immagine e scopri che rapporto hai col tuo corpo – SpecialMag.itImparare ad accettare e amare se stessi è fondamentale per condurre un’esistenza serena. Tuttavia, per alcune persone potrebbe ...