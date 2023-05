The New National Treasure

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 14 maggio 2023) Il 7 Maggio Kamille ha superato i 700 giorni di regno come NWA World Women’s Champion. Dalla rinascita della NWA sotto Corgan, solo Nick Aldis ha avuto un regno così solido e lungo; Kamille e la divisione femminile sono una delle altre scommesse vinte da Corgan da quando ha rilevato la storica federazione e sul quale sta lavorando per riportarla ai fasti della Golden Age. Il Titolo femminile era uno di quei titoli che, dopo la crisi degli anni 90, aveva avuto alterne e sfortunate vicenda, con campionesse e peregrinazioni che ne avevano, negli anni 2000, svilito in parte il valore storico. Corgan riporta in auge la cintura nella sua NWA: la prima campionessa, Allysin Kay (vista anche ad IMPACT come Sierra), non è entusiasmante; migliori i regni di Thunder Rosa e Serena Deeb, che portano la cintura in AEW (e che vede poi le lottatrici rimanere alla corte di Khan). Ma ...