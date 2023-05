(Di domenica 14 maggio 2023) Si sonopochi minuti fa le votazioni per lelegislative in, dove il premier ed ex generale golpista Prayuth Chan - ocha rischia una severa sconfitta da parte dei due ...

Si sono chiuse pochi minuti fa le votazioni per le elezioni legislative in, dove il premier ed ex generale golpista Prayuth Chan - ocha rischia una severa sconfitta ...la chiusura delle, ...aperte dalle 8 alle 17. Primi risultati, non ufficiali, alle 22. Ma ci vorranno settimane se non mesi per quelli definitivi. Le opposizioni guidate dal Pheu Thai e da Move Forward sperano di ...aperte in, dove si svolgono oggi elezioni generali che vedono favoriti i partiti di opposizione, che potrebbero battere il governo del primo ministro Prayut Chan - O - Cha, sostenuto ...

Thailandia: urne chiuse, primi risultati elezioni in serata - Mondo Agenzia ANSA

Si sono chiuse pochi minuti fa le votazioni per le elezioni legislative in Thailandia, dove il premier ed ex generale golpista Prayuth Chan-ocha rischia una severa sconfitta da parte dei due principal ...La Thailandia da oggi al voto per il rinnovo di parte del Parlamento per i prossimi anni. I thailandesi, chiamati a votare saranno circa 52 milioni e sceglieranno i futuri 500 deputati e i 250 ...