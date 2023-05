Terribile incidente | morto ex calciatore | le ricostruzioni inquietanti | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 14 maggio 2023) Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di Aleksandr Karakin a causa di un gravissimo. Il difensore russo aveva deciso da poco di appendere gli scarpini al chiodo, la notizia è circolata sui principali giornali all’estero ed è arrivata anche in Italia. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Spartak, Dinamo Mosca e Khimki. Le primesull’sono. Secondo quanto riportato dai media russi, l’exstava partecipando ad una gara clandestina notturna quando la sua auto si è schiantata ad alta velocità contro un guard rail in autostrada, per poi ribaltarsi più volte. “È successo letteralmente a 30 metri da me, stavo guidando ad una velocità di 100 km orari. La Nissan passava su un tratto di strada bagnato, e andava ad una velocità molto ...