Terra Amara | anticipazioni 15-20 maggio 2023 | le scenate di Mujgan

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 14 maggio 2023)da domenica 15 a sabato 20Tornato a casa, Fekeli, appena è solo, incontra e tranquillizza Hunkar riguardo il segreto di cui è a conoscenza Behice. La loro conversazione diventa piùquando Fekeli le dice addio. Mentre cerca il talco nell’auto di Yilmaz,trova un foulard che Zuleyha aveva al collo. Si dirige nel giardino degli Yaman e, davanti a tutti, accusa Zuleyha di incontrare Yilmaz segretamente.trova un foulard nell’auto di Yilmaz, e pensando che appartenga a Zuleyha fa una scenata di gelosia in presenza degli Yaman. E insiste anche quando scopre che il foulard non è di Zuleyha. Credendola impazzita, Demir chiede a Yilmaz di trasferirsi. Lui, per non dargliela ...